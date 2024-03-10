"الدعم السريع" تؤكد رفض الجيش السوداني استلام 537 أسيرا

قالت قوات "الدعم السريع"، اليوم الأحد، إن الجيش السوداني رفض استلام 537 من أسراه، بعدما كان من المزمع تسليمهم بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضحت هذه القوات أن مبادرتها بشأن الأسرى تأتي في سياق بادرة حسن نوايا تزامنًا مع حلول شهر رمضان، لكن عبرت عن أسفها لرفض الجيش السوداني استلام هؤلاء الأسرى.

وعبّرت الدعم السريع في بيان عن أسفها الشديد "بسبب ما آلت إليه الأمور داخل القوات المسلحة السودانية، ووصلت إلى حد ترفض فيه استلام أسراها من منتسبي القوات النظامية"، رغم أنها مبادرة حسن نوايا مع حلول شهر رمضان.

وانتقد البيان موقف قيادة القوات المسلحة بشأن استلام الأسرى بشدة، وعلّق على ذلك بالقول: "كأنهم ليسوا بشرا؛ دفعوا بهم إلى الموت وحملوهم البنادق لمواجهاتنا، وحينما وقعوا في الأسر تركوهم بلا أدنى أخلاق".

وأشار البيان إلى أن قيادة قوات الدعم السريع وجهت بإطلاق سراح 537 من أسرى الجيش السوداني، فيما خاطبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفق أحكام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية العالمية، بشأن تسليم هؤلاء الأسرى.