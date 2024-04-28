مؤتمر "الاستقلال".. هل يعود أقدم أحزاب المغرب بقوة إلى المشهد السياسي؟

وقبل ذلك، رفع النائب البرلماني عن حزب الاستقلال منصف الطوب دعوى قضائية ضد يوسف أبطوي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، بعد أن اعتدى عليه بالصفع خلال لقاء حزبي نُظم قبل أسابيع، وهي حادثة أثارت ضجة واسعة داخل الحزب.

وعاش حزب الاستقلال، منذ أكثر من عامين، وضعاً قانونياً مخالفاً لقانون الأحزاب السياسية بالبلاد، وذلك بعد فشله في عقد مؤتمره الوطني الـ18 لانتخاب قيادة جديدة.

مطالب برص الصفوف

ودعا أمين عام حزب الاستقلال نزار بركة، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إلى "جعل المؤتمر محطة تحوّل جديد في مسار الحزب؛ لحمته الوحدة والتماسك ورص الصفوف".

وبين أمام 3600 مشاركة ومشارك، وقادة الأحزاب السياسية بالبلاد، مساء يوم الجمعة، أن "التحوّل ينبغي أن يكون بأفق تكريس الصدارة والريادة المنشودة في المشهد السياسي والحزبي الوطني".