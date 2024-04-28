انتخب لولاية ثانية.. بركة يطمح لاسترجاع بريق حزب الاستقلال المغربي

أُعيد انتخاب نزار بركة، بالإجماع، أمينًا عامًّا لحزب الاستقلال المغربي لولاية ثانية، وسط مطالب باسترجاع توهج الحزب المحافظ وتصدر المشهد السياسي خلال الاستحقاقات المقبلة.

وجاء انتخاب بركة خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد بمدينة بوزنيقة، بعدما سحب منافسه رشيد أفيلال ترشيحه للأمانة العامة للحزب، الذي يعقد مؤتمره الوطني الثامن عشر تحت شعار "تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن".

وعقب انتخابه، قال بركة في كلمة أمام أعضاء المجلس الوطني لـ"الاستقلال"، إن الحزب "ينبغي أن يعمل على تقوية مكانته والاستعداد للاستحقاقات المقبلة".

وأضاف زعيم حزب الاستقلال، الذي يعتبر أقدم كيان سياسي في المملكة المغربية، أن "المشهد الحزبي والسياسي بالمغرب يعيش اليوم لحظة مراجعة وإعادة هيكلة وبناء؛ ما يشكل فرصة تتيح للحزب أن يستعيد مكانه الطبيعي والمؤثر كمكون للأغلبية، وفي الحياة السياسية والمؤسساتية".

وشدد بركة على ضرورة بلورة مخرجات المؤتمر الوطني إلى إستراتيجية جديدة تحدد بوضوح دقة الأهداف وخطط العمل التي يتوجب تنفيذها، ليكون الحزب في الموعد مع الاستحقاقات المقبلة.

ويعوّل بركة، حفيد زعيم الحركة الوطنية ومؤسس حزب الاستقلال، علال الفاسي، على مخرجات المؤتمر لتجاوز مجموعة من الصراعات والخلافات الداخلية، التي أثرت سلبًا على صورة الحزب بالمشهد السياسي في البلاد خلال الآونة الأخيرة.