واشنطن: إسرائيل وافقت على مقترح بايدن وننتظر رد حماس

أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن إسرائيل أكدت لواشنطن استعدادها تنفيذ الصفقة التي اقترحها الرئيس جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة، داعية حركة حماس إلى قبول الصفقة أيضا.



وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية إليزابيث ستكني "نحن مقتنعون بأن إسرائيل مستعدة لتنفيذ هذه الصفقة، إذ إنه اقتراح إسرائيلي، وقد أكدوا لنا أنهم على استعداد لتنفيذه".



وأشارت إلى أنه لا تزال هناك جملة من التفاصيل التي يجب التفاوض بشأنها للانتقال من المرحلة الأولى إلى

المرحلة الثانية من الصفقة، مضيفة أنه "إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات".



وشددت ستكني على أهمية أن يدعو مجلس الأمن إلى تنفيذ هذه الصفقة دون تأخير ودون شروط أخرى، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار جديد إلى المجلس لدعم الاقتراح ودعت جميع أعضائه إلى تأييد القرار.



ومن جهتها، أكدت حماس، على لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، أن "الحركة وفصائل المقاومة سوف تتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل شامل والانسحاب الكامل والتبادل للأسرى" على حد تعبيره.