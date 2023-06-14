بدء جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء، جلسة البرلمان اللبناني رقم 12 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد اكتمال النصاب الدستوري.

ويشارك 128 نائباً لبنانياً في التصويت اليوم على اسم الرئيس، وأعلن نبيه بري رئيس البرلمان حضور كافة النواب "دون غياب".

وبدأ بالفعل فرز الأصوات انتظاراً لإعلان النتيجة، في الوقت الذي بدأ بعض النواب في مغادرة مقر البرلمان.

وتنحصر المنافسة على مقعد الرئيس خلفاً للعماد ميشال عون، في الوزير السابق جهاد أزعور ورئيس حزب "المردة" سليمان فرنجية.