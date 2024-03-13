موريتانيا.. ارتفاع عدد المرشحين ينذر بتنافس محتدم على كرسي الرئاسة

مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية في موريتانيا أعلنت العديد من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة ترشحها، في تطور ينذر بتنافس محتدم على كرسي الرئاسة، فيما لم يعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعد ترشحه.

ومن بين المترشحين الناشط الإعلامي الأكاديمي والمحلل السياسي محمد الشيخ، والنائب البرلماني المعارض العيد ولد امبارك، عن حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية.

كما أعلن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية محمد الأمين المرتجى ولد الوافي، مشاركته في السباق الرئاسي المرتقب في الثاني والعشرين من يونيو المقبل.

وبدوره أعلن رئيس الرابطة الوطنية لتخليد بطولات المقاومة الشيخ ولد الحضرامي ولد أمم، والمستشار أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، والناشط السياسي الشاب، أعمر ولد لوليف ترشحهم.

كما أعلنت خديجة بنت سيدنا ترشحها للسباق الرئاسي، وقالت في بيانها إن: "الأوان قد آن لخلق البديل، والبديل هو ترشيح امرأة وتحمّل المرأة لمسؤولياتها في إرجاع موريتانيا إلى السكة الصحيحة".