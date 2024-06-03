شكري: مصر واضحة في رفضها للوجود الإسرائيلي بمعبر رفح

وكانت، مصادر مطلعة كشفت، أمس الأحد، تفاصيل ورقة أعدتها مصر تتضمن مقترحات لإعادة فتح المعبر.

وقالت المصادر، إن القاهرة تسعى للحصول على تعهدات لإعادة فتح المعبر بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني دون قيود على دخول المساعدات، مبينة أن مصر ستقدم للجانب الأمريكي الورقة التي تتضمن مطالبها.

وأضافت المصادر أن المقترح المصري تضمن انسحابًا إسرائيليًّا غير مشروط من كامل المعبر، وما حوله، ثم تشغيله بواسطة عناصر فلسطينية، وفق ما ذكرت قناة "العربية".

وشمل المقترح تشديدًا على ضرورة إدخال المساعدات بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، مع وضع حلول سريعة لتمريرها وآليات تسهل ذلك.

وطالب المقترح بإنهاء أي تواجد إسرائيلي ومنع تل أبيب من التدخل في أي أمور خاصة بالمعبر.