مصادر: قادة من إيران و"حزب الله" يوجهون هجمات الحوثيين

قالت 4 مصادر إقليمية، ومصدران إيرانيان، إن قادة من الحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله اللبنانية موجودون في اليمن، للمساعدة في توجيه هجمات ميليشيات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، والإشراف عليها.

وذكرت المصادر الإقليمية الأربعة أن إيران، التي سلَّحت ودربت ومولت ميليشيات الحوثيين، كثفت إمداد الحوثيين بالأسلحة في أعقاب اندلاع الحرب في غزة، بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت المصادر أن طهران قدمت طائرات مسيَّرة متطورة، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وصواريخ باليستية يمكنها إصابة أهدافها بدقة، وصواريخ متوسطة المدى، لميليشيات الحوثيين التي بدأت استهداف السفن التجارية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.

وقالت جميع المصادر إن قادة ومستشارين من الحرس الثوري الإيراني يقدمون أيضًا دعمًا من الخبرة والبيانات والمعلومات الاستخباراتية، لتحديد أي من عشرات السفن التي تمر عبر البحر الأحمر يوميًا، تتجه إلى إسرائيل، وتشكل أهدافًا للحوثيين.