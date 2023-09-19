وسط تحذيرات من "درنة 2".. تونس تستعد للتقلبات المناخية المنتظرة

من جهته، قال محرز الغنوشي المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، عبر حسابه في فيسبوك: "مبدئيًا أمطار بكميات هامة في الأفق وستتضح الأمور يوم الجمعة مع بداية هدول الأمطار".

وأضاف: "الهدف من التوقعات بعيدة المدى والتي تحتمل هامش خطأ أعلى من مثيلاتها على المدى القريب هو الاستعداد واليقظة والمتابعة لكي لا نتفاجأ".

وكانت توقعات النموذج السويسري للطقس قد تنبأت بسقوط أمطار غير مسبوقة تبلغ 400 مللم على مدينة قابس وسط تحذيرات بأن تصبح "درنة 2"، في إشارة إلى حدوث إعصار وفيضانات مدمرة، إلا أن التوقعات الجديدة من الغنوشي أكدت تراجع تلك التنبؤات.

وقال: "معروف في الخريف أن أداء النماذج العددية غير ثابت ويمتاز بالتذبذب.. ولكل قراءته وتصوره وفق الخوارزميات والمقاربات العلمية المعتمدة والمرتبطة بأداء الحواسيب الخارقة التي تقوم بعملية الحسابات".