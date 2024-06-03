سياسية سودانية لـ"إرم نيوز": خضوع جيش البرهان لـ"الإخوان" يعرقل إنهاء الحرب

قالت السياسية السودانية رشا عوض، إن من وصفتهم بـ"فلول النظام البائد" في السودان، يمنعون الجيش من التفاوض مع قوات "الدعم السريع" لإنهاء الحرب.

وكشفت عوض، في حوار خاص مع "إرم نيوز"، عن وجود رغبة عند بعض عناصر الجيش، بالذهاب إلى التفاوض وتجاوز عرقلة "الإسلاميين"، في ظل إعلان "الدعم السريع" للتفاوض على إنهاء الحرب منذ بدايتها.

وأوضحت أن أهم محاور رؤية "تقدم" التي أُعلنت في المؤتمر التأسيسي مؤخرا، تهدف إلى التصدي لأثار الحرب ومعالجة القضايا الإنسانية العاجلة، بشكل متزامن.

ولفتت إلى أن رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، الدكتور عبد الله حمدوك، لديه من العلاقات الدولية والخبرات التراكمية، ما يدعم تنفيذ تلك الرؤية، في ظل وجود جهاز تنفيذي، ولجان تخصصية، وأشخاص بعينهم مسؤولين عن أهم الملفات السياسية، والدبلوماسية، والإعلامية، والعمل الإنساني.

وفيما يلي نص الحوار:

ما أهم المحاور التي حملتها رؤية حمدوك الأخيرة الصادرة عن المؤتمر التأسيسي لإنهاء الحرب في السودان؟

تهدف أهم محاور رؤية "تقدم" التي أعلنت في المؤتمر التأسيسي مؤخرا، إلى التصدي لآثار الحرب ومعالجة القضايا الإنسانية العاجلة، بشكل متزامن حتى قبل الوصول إلى وقف لإطلاق النار.

ومن أهم المساعي التي تدور حولها المحاور المطروحة، العمل على وقف الحرب عبر التفاوض الذي يجب أن يكون من خلال منبر موحد، يجمع المبادرات الدولية والإقليمية كافة، حتى لا يكون هناك تعدد في المنابر، ما يعقد التوصل إلى حل سريع وحقيقي.. ومن أهم محاور الرؤية أيضا، مخاطبة جذور أزمة الحرب، بضرورة إقامة الحكم المدني الديمقراطي.