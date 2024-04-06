حماس: وفد من الحركة إلى القاهرة غداً.. وهذه مطالبنا في المفاوضات

أعلنت حماس، أن وفداً قيادياً من الحركة سيتوجه غداً الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، من أجل بحث التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان إن "الوفد القيادي سيتوجه إلى القاهرة، استجابة لدعوة مصرية"، مشددة على تمسكها بمواقفها لإنهاء الحرب التي قدمتها خلال جولة المفاوضات التي جرت منتصف شهر مارس/آذار الماضي.

وأضافت أن "المطالب تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس، وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة ".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثة بينهما يوم الخميس، بالحاجة إلى "وقف فوري لإطلاق النار" من أجل "حماية المدنيين الأبرياء" في غزة وتحسين الوضع الإنساني.

وقبيل جولة المفاوضات الجديدة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، طالب عبر الوسطاء، حركة حماس بتقديم رد إيجابي بشأن مقترحات وقف إطلاق النار، قبل إرسال وفد برئاسة رئيس الموساد إلى القاهرة.

واقترحت إسرائيل في وقت سابق، السماح بعودة جزئية للنازحين في مدينة رفح إلى مناطق شمال قطاع غزة، بواقع 2000 نازح يومياً، والعودة لمخيمات إيواء بدلاً من عودتهم لمنازلهم، لكن حماس رفضت المقترح وطالبت بعودة كاملة للنازحين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أماكن تمركزه داخل مراكز المدن.