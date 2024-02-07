قاضٍ عربي يرأس "العدل الدولية".. من هو نواف سلام؟

يعتبر القاضي اللبناني نواف سلام، الذي أعلنت محكمة العدل الدولية عبر حسابها على منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، أنه جرى انتخابه رئيسًا للمحكمة لثلاثة أعوام، ثاني قاضٍ عربي يترأس "العدل الدولية" منذ إنشائها العام 1945، بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية فيها محمد بجاوي.

النشأة والتعليم

ونواف سلام من مواليد 15 ديسمبر العام 1953 لعائلة بيروتية معروفة، فوالده عبد الله سلام وجده لأبيه هو سليم سلام مؤسس "الحركة الإصلاحية في بيروت"، وانتخب نائبًا عن بيروت في "مجلس المبعوثان العثماني" العام 1912، وعمه صائب سلام الذي عرف بنضاله من أجل استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي، وتولى لاحقًا رئاسة الحكومة اللبنانية أربع مرات بين الأعوام 1952- 1973، كما تولى ابن عمه تمام سلام رئاسة الحكومة اللبنانية بين الأعوام 2014 - 2016، وفق موسوعة ويكيبيديا.

والقاضي سلام متزوج من سفيرة لبنان لدى منظمة اليونيسكو، الصحفية سحر بعاصيري، وله ولدان عبد الله ومروان.

نال سلام شهادة دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس العام 1992، وشهادة الماجستير في القوانين من كلية الحقوق في جامعة هارفرد العام 1991، والدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون العام 1979، وعمل محاضرًا في مادة التاريخ المعاصر للشرق الأوسط في جامعة السوربون خلال الأعوام 1979- 1981، بحسب الموسوعة.

وغادر سلام باريس العام 1981 ليمضي سنة كباحث زائر في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، وبين الأعوام 1985 و1989 عمل محاضرًا في الجامعة الأمريكية في بيروت، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة في مكتب يوسف تقلا.

وبين عامي 1989 و1990 عاد سلام باحثًا زائرًا إلى كلية الحقوق في هارفرد، كما عمل مستشارًا قانونيًا في مكتب محاماة إدواردز وانغلز منذ العام 1989 إلى العام 1992، وبعدها عاد إلى بيروت ليستأنف عمله كمحام في مكتب تقلا، وتعليم مادتي القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وصار أستاذًا زائرًا مساعدًا في العلوم السياسية في هذه الجامعة العام 2003، ثم أستاذًا مساعدًا العام 2005، وتولى منصب مدير دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة فيها من العام 2005 إلى العام 2006، وفق ويكيبيديا.