تقدم محدود ومفاوضات مستمرة.. هل لإسرائيل أهداف جديدة في غزة؟

أثار التكتيك العسكري الإسرائيلي الأخير، والمتمثل بإجراء تقدم محدود في عدة مناطق من قطاع غزة، واستمرار المفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس، بهدف التواصل إلى اتفاق تهدئة، تساؤلات حول وجود أهداف جديدة، بعد نحو ستة أشهر من الحرب.

وعلى مدار اليومين الماضيين، تقدم الجيش الإسرائيلي في مناطق محدودة بمدينتي غزة شمالاً وخان يونس جنوباً، مجدداً عملياته العسكرية والاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية المسلحة، بالرغم من انسحابه من تلك المناطق.

حرب استنزاف

ويرى المحلل السياسي، طلال عوكل أن "الجيش الإسرائيلي يقوم في الوقت الراهن بعمليات عسكرية أشبه ما تكون بحرب الاستنزاف"، مشيراً إلى أن "الجيش لا يرغب في إشعال المواجهة؛ لكنه في نفس الوقت معني بإبقائها مشتعلة".

وأوضح عوكل، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن للجيش الإسرائيلي أهدافا رئيسة من التوغلات المحدودة، أبرزها ضمان عدم قدرة الجناح المسلح لحركة حماس على إعادة تهيئة نفسه عسكريًّا بالمناطق المستهدفة.