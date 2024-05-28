استطلاع: 64 % من الإسرائيليين ضد إقامة دولة فلسطينية

ولاحظ التقرير الذي حمل خلاصة نتائج الاستطلاع، أن قرابة ثلث الإسرائيليين المشاركين في الاستطلاع كانوا يؤيدون إقامة دولة فلسطينية قبل هجوم السابع من أكتوبر، إلا أنهم أصبحوا اليوم بين الرافضين.

وكان للفئة العمرية دور أيضًا في تحديد اتجاهات الإسرائيليين، حيث تتراجع نسب تأييد إقامة دولة فلسطينية بين البالغين من العمر 60 عامًا فأكثر.

وقبل هجوم السابع من أكتوبر كان قرابة 44% من البالغ عمرهم 60 عامًا فأكثر مع إقامة دولة فلسطينية، إلا أن النسبة بين هذه الفئة وفق الاستطلاع الجديد بلغت 32% فقط يؤيدون إقامة دولة فلسطينية.

وفي الوقت ذاته تراجعت نسبة تأييد إقامة دولة فلسطينية بين الأكاديميين من 29% قبل هجوم السابع من أكتوبر إلى 20% وفق الاستطلاع الجديد، كما تراجعت بين أصحاب الدخل المالي المرتفع من 33% إلى 20%.

ومن بين النسب المرتفعة بشأن معارضة الدولة الفلسطينية ما يتعلق بجيل الشباب بين 18 إلى 29 عامًا، إذ عارضها من هذه الفئة 70%، كما ترتفع النسبة بشكل كبير بين أصحاب التعليم المتواضع لتبلغ 72%.

وترتفع النسبة أكثر بين التقليديين (الملتزمين ببعض الشعائر الدينية) لتبلغ نسبة الرفض 74%، وتزيد أكثر فأكثر بين المتدينين لتبلغ 88%، وتبلغ ذروتها بين المتشددين دينيًّا (الحريديم) لتبلغ 91%. أما العلمانيون فقد رفضوا إقامة دولة فلسطينية بواقع 54%.