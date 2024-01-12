قناة إسرائيلية: ميليشيا حزب الله تمتلك 2000 مسيرة

واستشهدت بمعلومات وردت في دراسة لمركز "علما" الإسرائيلي المختص بدراسة التحديات الأمنية شمالي البلاد، وجدت أن لدى الميليشيا قرابة 2000 مسيرة مختلفة من كل الأنواع، سواء انتحارية (أشبه بصاروخ جوال)، أو هجومية (يمكن استعادتها بعد تنفيذ الهجوم)، أو مسيرات بغرض جمع المعلومات الاستخبارية.

ورأت الدراسة أن تلك المسيرات وصلت في الغالب إلى مليشيا حزب الله عبر إيران، لكن الميليشيا نجحت في بناء منظومة تصنيع محلي، حيث تستند النسخ المحلية إلى طرازات إيرانية في الغالب.

كما أن التصعيد الأخير أثبت أن حزب الله استخدم مسيرات صينية الصنع دورها هو جمع المعلومات الاستخبارية، وفق الصحيفة.

ولم تحدد القناة طريقة وصول المسيرات الصينية إلى ميليشيا حزب الله بدقة، ولكنها أكدت أنها متاحة للشراء على مواقع التسوق وتصل قيمتها بين 3 إلى 3.5 ألف دولار.

وشكل الهجوم على القاعدة الرئيسة لقيادة الجبهة الشمالية قبل أيام أول هجوم من نوعه باستخدام مسيرة انتحارية أرسلتها ميليشيا حزب الله، فيما أكدت القناة أن الطراز الانتحاري، الذي تشغله "الوحدة 127" التابعة لحزب الله، هذا يستند إلى طراز إيراني هو "مرصاد 1".