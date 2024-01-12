قناة إسرائيلية: ميليشيا حزب الله تمتلك 2000 مسيرة
قالت قناة "الأخبار 12" الإسرائيلية، الجمعة، إن ترسانة مسيرات حزب الله ربما تبلغ حاليًّا قرابة 2000 مسيرة، بعضها محلي الصنع والآخر يمكن شراؤه حتى من مواقع التسوق عبر الإنترنت، أما الجزء الأخطر فهو تلك التي وصلت الميليشيا من إيران.
ولفتت الصحيفة إلى مخاوف من هذه الترسانة تأتي في ظل التصعيد في الشمال، وضرب القاعدة الإسرائيلية بمسيرة هجومية انتحارية، فضلا عن إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قتل علي حسين برجي، مسؤول منظومة المسيرات التابع لميليشيا حزب الله.
واستشهدت بمعلومات وردت في دراسة لمركز "علما" الإسرائيلي المختص بدراسة التحديات الأمنية شمالي البلاد، وجدت أن لدى الميليشيا قرابة 2000 مسيرة مختلفة من كل الأنواع، سواء انتحارية (أشبه بصاروخ جوال)، أو هجومية (يمكن استعادتها بعد تنفيذ الهجوم)، أو مسيرات بغرض جمع المعلومات الاستخبارية.
ورأت الدراسة أن تلك المسيرات وصلت في الغالب إلى مليشيا حزب الله عبر إيران، لكن الميليشيا نجحت في بناء منظومة تصنيع محلي، حيث تستند النسخ المحلية إلى طرازات إيرانية في الغالب.
كما أن التصعيد الأخير أثبت أن حزب الله استخدم مسيرات صينية الصنع دورها هو جمع المعلومات الاستخبارية، وفق الصحيفة.
ولم تحدد القناة طريقة وصول المسيرات الصينية إلى ميليشيا حزب الله بدقة، ولكنها أكدت أنها متاحة للشراء على مواقع التسوق وتصل قيمتها بين 3 إلى 3.5 ألف دولار.
وشكل الهجوم على القاعدة الرئيسة لقيادة الجبهة الشمالية قبل أيام أول هجوم من نوعه باستخدام مسيرة انتحارية أرسلتها ميليشيا حزب الله، فيما أكدت القناة أن الطراز الانتحاري، الذي تشغله "الوحدة 127" التابعة لحزب الله، هذا يستند إلى طراز إيراني هو "مرصاد 1".
ويبلغ مدى هذا الطراز، كما تقول القناة، قرابة 120 كيلومترًا، ويمكنه حمل شحنة ناسفة تزن 40 كيلوغرامًا، ويحلق بسرعة تصل حتى 250 كيلومتر/ ساعة، وعلى ارتفاع يصل إلى 10 آلاف قدم.
وتهدف منظومة مسيرات ميليشيا حزب الله، وفق القناة، إلى التحليق داخل العمق الإسرائيلي لجمع المعلومات، ودللت على ذلك بعمليات سابقة نفذتها الميليشيا.
ولفتت إلى أن إيران زودت ميليشيا حزب الله في وقت سابق بثماني مسيرات من طراز "مرصاد 1" وتلقى مشغلوها تدريبات من جانب الحرس الثوري الإيراني في قاعدة قرب أصفهان.
لكن لدى القناة معلومات بأن مسيرات أخرى من طراز "أبابيل تي" بحوزة ميليشيا حزب الله، والتي يمكنها حمل كاميرات كهروضوئية، كما يمكنها حمل شحنة ناسفة تزن 45 كيلوغرامًا، وتتحول إلى مسيرة انتحارية وقت الضرورة.
وأكدت أن لمليشيا حزب الله قدرة على التصنيع المحلي داخل لبنان، بيد أنها قالت إن الميليشيا عرضت أواخر آيار/ مايو 2023 طائرات ثقيلة بدون طيار، تعمل بثمانية محركات، من غير المعلوم أي جهة صنعتها، وأن تلك الطائرات تتسم بقدرتها على إلقاء قنابل على الأهداف بدقة متناهية.
وذكرت أن المسيرة "مرصاد 1" في الغالب هي نسخة إيرانية من المسيرة الصينية (Skywalker)، كما أن مسيرة تخص ميليشيا حزب الله كانت قد سقطت في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وتبين أنها من طراز (Mapird Pro VTOL) الذي تنتجه شركة صينية.