هل يسهم قانون الأحزاب الجديد بالجزائر في تحريك المشهد السياسي؟

بعد أشهر من الترقب، طرحت الحكومة الجزائرية مشروع قانون جديد للأحزاب، في توجه يثير تساؤلات بشأن قدرته على التأثير في المشهد الحزبي في البلاد.

وجاء تحرك الحكومة الجزائرية لحسم هذا الملف، الذي طغى على النقاشات السياسية في البلاد في الأشهر الماضية، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية التي قد يشارك فيها الرئيس عبد المجيد تبون من أجل ولاية رئاسية ثانية.

وفي أولى ردود الفعل، علق رئيس حزب المستقبل الحاج بلغوثي بالقول إن "مشروع قانون الأحزاب الجديد هو من صميم تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية وكذلك النواب. وأعتقد أن مشروع القانون سيؤثر بالفعل على الأحزاب والمشهد النيابي مستقبلا، وهو أمر أعتبره إيجابيا".

وأضاف الحاج بلغوثي، لـ "إرم نيوز"، أن "هذا المشروع سيساهم في تحريك المشهد الحزبي، وهذا ما قصده رئيس الجمهورية بالقول إن التغيير سيهدف إلى إيصال الشباب والطاقات الجديدة لقيادة الأحزاب".