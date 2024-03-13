إسرائيل تمنع دخول شحنة مساعدات بسبب "مقص"

ولا تزال إسرائيل تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من خلال فرضها حظرًا كبيرًا يطال بعض أبسط المواد والأدوات التي تعد أساسية في الحياة اليومية.

وقالت "نيويورك تايمز"، إن حادثة المقص تضيف إلى ما تقول جماعات الإغاثة أنها "عملية تفتيش إسرائيلية شاقة تؤدي إلى إبطاء المساعدات الإنسانية الحيوية".

بدورها كذبت "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق"، وهي الوكالة الإسرائيلية التي تشرف على توصيل المساعدات إلى غزة، لازاريني قائلة، إنها على اتصال دائم مع الأمم المتحدة، ولم يتم إخطارها بالرفض.

وأضاف الوحدة أن 1.5% من شاحنات المساعدات التي حاولت دخول غزة فقط تم منع دخولها.