إيران تزود الحوثيين بصاروخ باليستي يُطلق من البحر

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أن طهران أتاحت لميليشيا الحوثي في اليمن صاروخًا باليستيًا يطلق من البحر، وهو الصاروخ "قدر".

أضافت الوكالة، التي يعتقد أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني: تم الآن توفير الصاروخ الباليستي الذي يطلق من البحر، المسمى قدر، للحوثيين.

وتابعت تسنيم "والآن الصاروخ... أصبح سلاحًا قادرًا على تشكيل تهديد خطير لمصالح الولايات المتحدة وحليفها الرئيسي في المنطقة (وهو) الكيان الصهيوني".

وذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الخارجية الإيرانية لم ترد على طلب منها للحصول على تعليق رسمي حول ذلك.

وتنفذ ميليشيا الحوثي، التي تدعمها إيران، هجمات على ممرات الشحن في منطقة البحر الأحمر ومحيطها لإظهار الدعم للفلسطينيين والتضامن مع غزة، حسبما تعلن، وهو ما أثر سلبًا على مسار تجاري عالمي حيوي.

ووفقا لمكتب مدير المخابرات الوطنية في الولايات المتحدة، تمتلك إيران أكبر عدد من الصواريخ الباليستية في المنطقة. كما أنها منتج كبير للطائرات المسيرة، وفقًا لرويترز.