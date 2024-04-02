السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول نيل السيسي 89,6% من الأصوات في السباق الرئاسي الذي خاضه مع ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من المصريين.

وبعد أداء اليمين وجّه السيسي خطابًا للمصريين تعهد خلاله بالقول: "أجدد العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن".

وأضاف: " (أتعهد أن) أظل مخلصًا في عملي.. لا ترى عيني سوى مصالحكم ومصالح هذا الوطن".