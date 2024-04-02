السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة
أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لولاية جديدة مدتها ست سنوات تبدأ الأربعاء، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الثلاثاء.
وذكرت "فرانس يرس" أنه بعد أن افتتح رئيس البرلمان المصري حنفي الجبالي جلسة المجلس بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز السيسي في السباق الرئاسي الماضي، تلا السيسي نص اليمين لولاية حكمه الثالثة أمام الحاضرين في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية شرق القاهرة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول نيل السيسي 89,6% من الأصوات في السباق الرئاسي الذي خاضه مع ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من المصريين.
وبعد أداء اليمين وجّه السيسي خطابًا للمصريين تعهد خلاله بالقول: "أجدد العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن".
وأضاف: " (أتعهد أن) أظل مخلصًا في عملي.. لا ترى عيني سوى مصالحكم ومصالح هذا الوطن".