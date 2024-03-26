خبراء: تهديد نتنياهو باجتياح رفح "مناورة سياسية"

يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تهديداته بشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، رغم التحفظات الأمريكية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول نية نتنياهو لتنفيذ الهجوم، أم أن ذلك مناورة سياسية للضغط على حركة حماس والولايات المتحدة.

وأكد نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون، في تصريحات صحفية، أنهم "عازمون على شن عملية عسكرية في رفح رغم أنف الأمريكيين"، الأمر الذي عرضهم لانتقادات شديدة، خاصة أن ذلك تسبب بخلافات كبيرة مع الولايات المتحدة.

ويوم أمس الإثنين، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اجتماع مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن "هناك بدائل للغزو البري على رفح، من شأنها أن تضمن بشكل أفضل أمن إسرائيل وتحمي المدنيين الفلسطينيين".