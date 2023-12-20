السلطات الإسرائيلية تواصل عزل مروان البرغوثي

تواصل السلطات الإسرائيلية عزل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، منذ أكثر من عشرة أيام، وتمنع الزيارات عنه أو لقاءه بالأسرى، وفق ما أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس.

وقال فارس، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "إسرائيل عزلت البرغوثي ونقلته في بداية الأمر إلى جهة مجهولة، ثم لسجن ريمونيم"، مشيرًا إلى أن القيادي الفلسطيني ممنوع من التواصل مع قيادة الحركة الأسيرة.

وأوضح فارس، أن "الهيئة تحاول زيارة البرغوثي والاطمئنان على وضعه الصحي وطبيعة المعاملة التي يتعرَّض لها؛ إلا أن إسرائيل ترفض ذلك وتمنع حتى الصليب الأحمر الدولي من لقائه"، محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة جميع الأسرى.

وأضاف: "لا نعرف أي معلومات عن البرغوثي أو الأسرى، ولا خصوصية لأحد لدى السلطات الإسرائيلية، الوضع مأساوي للغاية بالسجون وإسرائيل توحشت في تعاملها مع الأسرى منذ السابع من أكتوبر"، وفق تعبيره.