السلطات الإسرائيلية تواصل عزل مروان البرغوثي
تواصل السلطات الإسرائيلية عزل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، منذ أكثر من عشرة أيام، وتمنع الزيارات عنه أو لقاءه بالأسرى، وفق ما أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس.
وقال فارس، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "إسرائيل عزلت البرغوثي ونقلته في بداية الأمر إلى جهة مجهولة، ثم لسجن ريمونيم"، مشيرًا إلى أن القيادي الفلسطيني ممنوع من التواصل مع قيادة الحركة الأسيرة.
وأوضح فارس، أن "الهيئة تحاول زيارة البرغوثي والاطمئنان على وضعه الصحي وطبيعة المعاملة التي يتعرَّض لها؛ إلا أن إسرائيل ترفض ذلك وتمنع حتى الصليب الأحمر الدولي من لقائه"، محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة جميع الأسرى.
وأضاف: "لا نعرف أي معلومات عن البرغوثي أو الأسرى، ولا خصوصية لأحد لدى السلطات الإسرائيلية، الوضع مأساوي للغاية بالسجون وإسرائيل توحشت في تعاملها مع الأسرى منذ السابع من أكتوبر"، وفق تعبيره.
وتابع: "الأساليب الإسرائيلية بالسجون منذ الحرب على غزة لا تحتكم لأي معيار أخلاقي، والأسرى يتعرضون للويلات ويتم إذلالهم وتجويعهم، وبشكل خاص أسرى القطاع الذين جرى اعتقالهم من مراكز الإيواء والأحياء السكنية".
واستكمل: "ليس لدينا أي معلومات مؤكدة عن وضع القيادي البرغوثي أو الأسرى بالسجون الإسرائيلية، وهناك عملية تضليل متعمدة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو بهذا الأمر"، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة بالتدخل العاجل للكشف عن مصير آلاف الأسرى.
الجدير ذكره، أن البرغوثي معتقل منذ عام 2002، ويعد أول نائب فلسطيني وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله إسرائيل، إذ يقضي حكمًا بالسجن 5 مؤبدات و40 عامًا، قضى منها 21 عامًا.