بعد 18 عاما.. الكويت تسقط جنسيتها عن أمريكية

كشفت وثيقة رسمية، نشرت اليوم الإثنين، أن الكويت أسقطت جنسيتها عن سيدة تحمل الجنسية الأمريكية، وذلك بعد نحو 18 عاماً قضتها على أنها كويتية.

وحصلت ماريا ديلورز مالدونادو على الجنسية الكويتية، عام 2006 بعد ارتباطها بمواطن كويتي، حيث يتيح القانون الكويتي تجنيس زوجات الكويتيين.

وأوردت وثيقة إسقاط جنسية ماريا، أن القرار استند إلى المادة التاسعة من المرسوم الأميري رقم 15 الخاصة بمنح الجنسية الكويتية.