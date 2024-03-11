بعد 18 عاما.. الكويت تسقط جنسيتها عن أمريكية
كشفت وثيقة رسمية، نشرت اليوم الإثنين، أن الكويت أسقطت جنسيتها عن سيدة تحمل الجنسية الأمريكية، وذلك بعد نحو 18 عاماً قضتها على أنها كويتية.
وحصلت ماريا ديلورز مالدونادو على الجنسية الكويتية، عام 2006 بعد ارتباطها بمواطن كويتي، حيث يتيح القانون الكويتي تجنيس زوجات الكويتيين.
وأوردت وثيقة إسقاط جنسية ماريا، أن القرار استند إلى المادة التاسعة من المرسوم الأميري رقم 15 الخاصة بمنح الجنسية الكويتية.
وتنص المادة 9 المشار إليها في القرار على أنه "إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين "تنص على حق منح الجنسية لزوجة الكويتي"، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى".
وشملت قرارات إسقاط الجنسية التي وردت في وثائق نشرتها الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، تسعة أشخاص، كانت ماريا المرأة الوحيدة بينهم.
وهذه ثاني دفعة تصدرها الكويت لأشخاص تم إسقاط الجنسية عنهم من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التي تضم جهات حكومية، وتحقق في وجود مخالفات للقوانين من قبل بعض الحاصلين على الجنسية الكويتية.
ويبلغ عدد مواطني الكويت، نحو 1.5 مليون نسمة، بجانب أكثر من 3.2 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، يعيشون ويعملون في البلد النفطي.