قوارب المهاجرين تثير أزمة بين قبرص ولبنان

خطر العودة إلى سوريا

وتدفع الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان اللاجئين السوريين إلى المغادرة.

من ناحية أخرى، في قبرص، لا تتردد الحكومة في إعادة المهاجرين السوريين مباشرة إلى لبنان، رغم تعبير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها من هذه الخطوة.

ويوجد في لبنان حاليًا 784,884 لاجئًا سوريًا مسجلًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفقًا لأرقام ديسمبر/ تشرين الأول 2023.

ولبنان من أكبر الدول المستضيفة للاجئين السوريين.

ويعيش 9% من اللاجئين السوريين في لبنان في فقر مدقع، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش الدولية غير الحكومية.

وبحسب رويترز، وصل ما لا يقل عن 600 سوري إلى قبرص خلال الأيام الأربعة الماضية على متن قوارب صغيرة.

ويستغرق العبور البحري من لبنان أو سوريا إلى قبرص حوالي 10 ساعات.

3 آلاف دولار للمهربين

وشهدت قبرص، التي تجنبها المهربون في الماضي بسبب عزلتها عن بقية أوروبا المتاخمة، ارتفاعا كبيرا في عدد الوافدين، معظمهم من سوريا؛ لأن الجزيرة أرخص وأسهل للوصول إليها مقارنة بالوجهات الأخرى.

وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس إيوانو، للإذاعة الرسمية، يوم الأربعاء، إنه وفقا لمقابلات مع اللاجئين، يطلب المهربون 3 آلاف دولار مقابل الرحلة إلى قبرص، مقارنة بـ7 آلاف دولار لإيطاليا.