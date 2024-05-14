مقتل طفلين إثر غارة جوية للجيش السوداني على مستشفى في الفاشر

قُتل طفلان ومقدم للرعاية الصحية، إثر غارة شنها الجيش السوداني، وأصابت مستشفى في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، بحسب بيان لمنظمة "أطباء بلا حدود".

وقالت "أطباء بلا حدود"، في بيان، أمس الاثنين، نشره موقع (SBC) السوداني، إن القذيفة سقطت بجانب مستشفى (بابكر نهار للأطفال) الذي تدعمه المنظمة، ما أدى إلى مقتل طفلين كانا يتلقيان العلاج في وحدة العناية المركزة، وأحد مقدمي الرعاية.

وألحقت القذيفة أضرارًا في المبنى، مما تسبب بفرار المرضى، وإغلاق المستشفى، ونقل بقية الأطفال إلى عيادة صغيرة، بحسب رئيس بعثة "أطباء بلا حدود"، ميشيل أوليفييه لاشاريتيه.