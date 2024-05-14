مقتل طفلين إثر غارة جوية للجيش السوداني على مستشفى في الفاشر
قُتل طفلان ومقدم للرعاية الصحية، إثر غارة شنها الجيش السوداني، وأصابت مستشفى في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، بحسب بيان لمنظمة "أطباء بلا حدود".
وقالت "أطباء بلا حدود"، في بيان، أمس الاثنين، نشره موقع (SBC) السوداني، إن القذيفة سقطت بجانب مستشفى (بابكر نهار للأطفال) الذي تدعمه المنظمة، ما أدى إلى مقتل طفلين كانا يتلقيان العلاج في وحدة العناية المركزة، وأحد مقدمي الرعاية.
وألحقت القذيفة أضرارًا في المبنى، مما تسبب بفرار المرضى، وإغلاق المستشفى، ونقل بقية الأطفال إلى عيادة صغيرة، بحسب رئيس بعثة "أطباء بلا حدود"، ميشيل أوليفييه لاشاريتيه.
في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام سودانية، أن الجيش السوداني عاد إلى استخدام الطيران الحربي في المناطق المأهولة، بوتيرة مشابهة لبداية الحرب، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة وسط المدنيين من قتلى وجرحى.
وذكر موقع "عاين" أن 57 مدنيًا على الأقل، قُتلوا، خلال الأسبوع الماضي، وجُرح أكثر من 200 نتيجة غارات جوية نفذها طيران الجيش على مناطق، إلى جانب تدمير للمنازل، ونفوق عدد من الماشية.
ويغرق السودان، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، في صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفر عن سقوط آلاف القتلى، ونزوح ملايين السودانيين، بحسب منظمات أممية.