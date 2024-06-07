شكل الحكم ومصير حماس.. أبرز سيناريوهات "اليوم التالي" في غزة

تلف حالة من الضبابية، شكل اليوم التالي الذي يعقب الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ نحو 8 أشهر، لا سيما فيما يتعلق بشكل الحكم للقطاع والنتائج المترتبة على الحرب.

ويرى محللون أن إسرائيل تنوي إعادة احتلال قطاع غزة عسكريًا من خلال بناء محاور عسكرية داخل حدود القطاع، فيما يتوقع آخرون أن إسرائيل تعمل فقط على تدمير كافة مناحي القطاع وتصفية قدرات حماس العسكرية وصولا لتصفية القضية الفلسطينية بإخراج القطاع من الحل السياسي الشامل.

وقال الخبير في الشأن السياسي الدولي رائد نجم، إن "إستراتيجية إسرائيل تتعلق بإعادة احتلال قطاع غزة عسكريًا وأمنيًا وتنصيب جهة مدنية فلسطينية تكون مرجعيتها دولة الاحتلال، بما يمنع حدوث وحدة جغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية يفضي إلى حل سياسي شامل وفق ما ترغب به الدول العربية والاتحاد الأوروبي فيما يعرف بالصفقة الشاملة".

وأضاف نجم لـ"إرم نيوز": "أما فيما يتعلق بإستراتيجية حركة حماس لليوم التالي للحرب، فتتمثل في الحفاظ على بقائها وحكمها لقطاع غزة، وهذا يندرج في رأس أولويات الحركة".

وأوضح الخبير السياسي، أن "ذلك لا يعني أن الأمور ستكون متاحة أمام الطرفين في تحقيق رؤيتهما؛ فإسرائيل تصطدم بواقع أنها غير قادرة على حسم ملف الأسرى وغير قادرة على حسم ملف المواجهة العسكرية مع الفصائل العسكرية بالقطاع، وهذا ما تسبب في إطالة مدة الحرب والاستنزاف".

وأشار نجم، إلى أن "حماس أيضًا غير قادرة على فرض أجندتها من خلال إدارة المفاوضات الحالية والاستمرار في المواجهة العسكرية، في ظل تفاقم المعاناة والأزمات الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة، ما يمكن أن يؤدي إلى انفجار الوضع الداخلي جرّاء استمرار هذه المواجهة لفترة طويلة".