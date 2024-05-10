إسرائيل توافق على توسيع محسوب لعملية رفح

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الجمعة، على "توسيع محسوب" لعملية الجيش في رفح، وذلك في تصويت مساء أمس الخميس، رغم أنه أصدر تعليماته للمفاوضين بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن موقع "أكسيوس"، وفقا لمصادر لم يحددها، فإن التوسع لم يتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بينما قال مصدر ثالث إن توسيع العملية يمكن اعتباره تجاوزا للخط الذي حدده بايدن في وقت علق فيه إرسال بعض المساعدات العسكرية الأمريكية مؤقتا.