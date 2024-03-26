بينها "الإرهاب" و"التجسس".. برلمان الأردن يقر عفوا عاما يستثني 38 جرما

وقال وزير العدل الأردني أحمد الزيادات، ردًّا على مداخلات نيابية، إن الحكومة التزمت بالتوجيهات الملكية بشأن مبادئ وضوابط قانون العفو العام.

وردًّا على مطالبات النواب، قال الوزير الأردني، إنه "لا مجال للحديث عن شمول القروض بالعفو العام لما يترتب عليها من التزامات مدنية".

وكان رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الأردني غازي الذنيبات رجح، في تصريحات سابقة لـ "إرم نيوز"، أن يتم إقرار مشروع القانون اليوم الثلاثاء، وهو ما جرى بالفعل.

وبعد ذلك، يحال مشروع القانون بطبيعة الحال إلى مجلس الأعيان، الغرفة الثانية من البرلمان، وبعدها يوشح القانون بتوقيع الملك ويصبح ساري المفعول قبيل أيام من عيد الفطر.