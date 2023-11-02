إسرائيل تعلن مقتل 17 من جنودها وتصفية قياديين اثنين من حماس

أعلنت إسرائيل مقتل 17 من جنودها في غزة منذ توسيع العمليات البرية يوم الجمعة، فيما أكدت أن ضرباتها يومي الثلاثاء والأربعاء أسفرت عن مقتل اثنين من القادة العسكريين لحركة "حماس" في جباليا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديًّا آخر قتل في غزة؛ ما رفع العدد إلى 17 جنديًّا إسرائيليًّا قتِلوا منذ الجمعة.

وأضاف أن حماس لديها مراكز قيادة وغيرها من "البنية التحتية الإرهابية تحت وحول وداخل المباني المدنية؛ ما يعرّض عن عمد المدنيين في غزة للخطر".