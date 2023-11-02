إسرائيل تعلن مقتل 17 من جنودها وتصفية قياديين اثنين من حماس
أعلنت إسرائيل مقتل 17 من جنودها في غزة منذ توسيع العمليات البرية يوم الجمعة، فيما أكدت أن ضرباتها يومي الثلاثاء والأربعاء أسفرت عن مقتل اثنين من القادة العسكريين لحركة "حماس" في جباليا.
وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديًّا آخر قتل في غزة؛ ما رفع العدد إلى 17 جنديًّا إسرائيليًّا قتِلوا منذ الجمعة.
وأضاف أن حماس لديها مراكز قيادة وغيرها من "البنية التحتية الإرهابية تحت وحول وداخل المباني المدنية؛ ما يعرّض عن عمد المدنيين في غزة للخطر".
وخلفت الغارات الإسرائيلية 195 فلسطينيًّا على الأقل قتلوا على مدار يومين في جباليا أكبر مخيم للاجئين في غزة، وفق حصيلة أعلنتها اليوم وزارة الصحة التابعة لحماس.
في المقابل تمضي إسرائيل في هجومها على القطاع حيث تستمر في القصف برًّا وبحرًا وجوًّا.