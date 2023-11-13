في ظل الانهيار السياسي.. هل يذعن نتنياهو لمخطط "الصهيونية الدينية" لاحتلال غزة؟ 

الاستيطان في غزة

وضرب يروشالمي مثالًا بعضو الكنيست عميحاي هاليفي (الليكود) الذي ذكر أنه يتعين أن تُقام في غزة 3 مدن إسرائيلية كبرى على غرار عسقلان وأسدود، بحيث يقطن كل منها 100 ألف مستوطن على الأقل، مضيفًا أن العقيدة الدينية هي التي تحرك هاليفي "لأنه من غير الممكن أن تكون إسرائيل قادرة أو مؤهلة لإعادة احتلال غزة وإقامة مدن جديدة بها".

مثال آخرعثر عليه الكاتب، يتعلق بالناشط عيرا رابابورت، من سكان مستوطنة "شيلو"، وعضو في مركز "الليكود"، يرى أن "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي "هي عقاب إلهي بسبب خطيئة الانسحاب من غزة"، كما يعتقد أن "كل انسحاب حدث من سيناء أو جنوب لبنان أو الضفة الغربية سيتبعه ضربة قاصمة (عقاب من السماء).

وفيما يتعلق بمصير مليوني فلسطيني في غزة، يؤمن عضو "الليكود" رابابورت المتطرف، أنه يتعين تطبيق نموذج باكستان، والتي تطرد، على حد قوله، في هذه الأيام 1.7 مليون أفغاني يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، ويفر مئات الآلاف منهم بالفعل باتجاه الحدود مع أفغانستان، ويقول إنه "ربما يتعين أن نتعلم منهم".

وأوضح رابابورت العضو السابق في منظمة يهودية سرية أن شخصية أخرى انضمت لتلك الأصوات المتطرفة، يوم أمس الأحد، وهو وزير الاتصالات شلومو كرعي، مضيفًا أن الأمر لم يعد يقتصرعلى حزب الصهيونية الدينية أو عوتسما يهوديت (صهيونية دينية أيضًا)، وإنما وزراء من "الليكود".

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي ذكر في حديث إذاعي لـ "راديو براما"، أن "العودة للاستيطان في قطاع غزة هي حلمنا جميعًا، لكن الآن نحن نركز على استئصال الإرهاب وتطهير غزة بشكل شامل".