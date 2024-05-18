هيئة بحرية: إصابة سفينة بجسم مجهول في البحر الأحمر
تعرضت سفينة لأضرار قُدرت بأنها طفيفة في البحر الأحمر، بسبب جسم مجهول أصابها، وفقا لبيان نقلته "رويترز" عن هيئة عمليات التجارة البريطانية.
وأضافت الهيئة في مذكرة أن "السفينة وطاقمها بخير وتواصل طريقها إلى ميناء التوقف التالي". وأوضحت أن الحادث وقع على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن.
وتشن ميليشيا الحوثي التي تسيطر على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن والموالية لإيران هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين الذين يواجهون حملة عسكرية إسرائيلية شرسة في غزة.
ودأبت ميليشيا الحوثي على تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وأجبرت تلك الهجمات شركات الشحن على تغيير مسار السفن ولجأت إلى سلك طريق أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا، كما أثارت الهجمات المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.