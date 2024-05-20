تقدم حذر ومتدرج.. مناورات تكتيكية لإسرائيل بعملياتها البرية في رفح

يواصل الجيش الإسرائيلي تقدمه الحذر والمتدرج في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد أكثر من أسبوع لإطلاقه عملية عسكرية بشرق المدينة، ولم تمتد حتى اللحظة لوسطها بالرغم من إجباره السكان على النزوح من هذه المناطق.

ويجري الجيش الإسرائيلي، وفق التقديرات العسكرية، مناورات تكتيكية بعمليته البرية في رفح؛ الأمر الذي يثير التساؤلات حول سبب اتباع إسرائيل سياسات عسكرية حذرة في الاجتياح البري لرفح، وعدم التقدم بشكل قوي على غرار ما حدث بمدينتي غزة وخان يونس.

ومطلع الشهر الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بشرق رفح، سيطر على إثرها على المعبر البري الوحيد للقطاع، ومختلف الأحياء الشرقية للمدينة، فيما يتقدم بشكل محدود إلى مناطق الوسط ومحور فيلادلفيا، الذي أصبح يسيطر على أكثر من نصفه.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن قوات الجيش تقدمت في عمق رفح، وأصبحت بحي البرازيل، واحتلت ثلثي محور فيلادلفيا، بعد أن فشلت الولايات المتحدة في إقناع إسرائيل بالتراجع عن فكرة اجتياح المدينة.

لكن الجيش الإسرائيلي لم يتقدم في قلب المدينة بموازاة تقدمه على طول الشريط الحدودي، ومحور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر.