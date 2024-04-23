مصادر لـ "إرم نيوز": خلية أمريكية في لبنان لرصد تبييض أموال "حزب الله"

كشفت مصادر رفيعة المستوى في الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء خلية تضم متخصصين أمريكيين في شؤون عمليات غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية، في مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة بيروت.

وقالت المصادر لـ "إرم نيوز" إنّ "عمل تلك الخلية يركز على متابعة عمليات تبييض الأموال من جانب شبكات متعاملة مع ميليشيا "حزب الله" أو تابعة لها في لبنان وخارجه.

وأوضحت المصادر أن "الخلية الأمريكية بدأت عملها عقب زيارة جيسي بايكر نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والجرائم المالية في آسيا والشرق الأوسط، إلى بيروت، مارس/ آذار الماضي.

وأكدت المصادر أن هذه "الخلية معنية بالوقوف على مصادر نقل الأموال من الخارج إلى لبنان سواء عبر عمليات تجارية مصرفية أو عبر أفراد، بشكل غير قانوني، لصالح حزب الله.

يأتي ذلك، في ظل تعدد أشكال عمليات نقل الأموال، من خلال ابتكار طرق جديدة، سواء في التحويل أو التبييض، إذ يكمن دور الخلية الأمريكية في توفير رصد دقيق لهذه العمليات.

وقالت المصادر إن "تفعيل هذه الخلية جاء بعد تعدد أشكال تبييض الأموال، وتنشيط عمل الجهاز المالي للحزب في الفترة الأخيرة".

وبحسب المصادر، أكد مسؤولون أمريكيون، خلال زيارة بايكر الأخيرة، "أهمية تفعيل نشاط هذه الخلية، التي ستعمل في المقام الأول على رصد حجم تلك العمليات وربطها بالقائمين الفعليين عليها من ممولي الحزب في الخارج".

ولفتت المصادر، إلى أن هذه "الخلية تعمل بشكل رسمي مع جهات حكومية لبنانية، على متابعة مصارف داخل لبنان، تحوم حولها شبهات تخص تسهيل عمليات تبييض وشرعنة أموال يتم تحويلها من الخارج، لصالح مؤسسات وأشخاص مرتبطين بتنظيم "حزب الله".

وتوصل فريق مشترك ضم مسؤولين لبنانيين وأمريكيين، إلى أن ما تم رصده من عمليات تحويل مالي، بشكل مباشر أو غير مباشر، من دول أوروبية عبر "حزب الله"، منذ يوليو 2023 إلى يناير 2024، بلغ نحو 270 مليون يورو دخل منها إلى لبنان 140 مليون يورو.