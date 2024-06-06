ماذا في رسالة "السنوار" بشأن هدنة غزة؟
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" تفاصيل رسالة بعث بها زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار إلى الوسطاء، أبدى فيها رفضه لقبول مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الهدنة إلا إذا التزمت إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تسمها إن السنوار أبلغ وسطاء عرباً أن حركة حماس لن توافق على أي مقترح يطلب منها تسليم أسلحتها.
وكان بايدن أعلن في الأيام الماضية أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل، يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.
وبعد كشف بايدن النقاب عن الخطة، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنها "غير مكتملة".
وتخوض قطر ومصر والولايات المتحدة وساطة منذ شهور للتوصل إلى تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة.
لكن باستثناء هدنة لمدة 7 أيام في نوفمبر (تشرين الثاني) أدت للإفراج عن أكثر من مئة محتجز مقابل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل، لم تنجح جهود الوساطة في وضع حد للقتال.