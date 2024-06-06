ماذا في رسالة "السنوار" بشأن هدنة غزة؟

وكان بايدن أعلن في الأيام الماضية أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل، يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وبعد كشف بايدن النقاب عن الخطة، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنها "غير مكتملة".

وتخوض قطر ومصر والولايات المتحدة وساطة منذ شهور للتوصل إلى تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة.

لكن باستثناء هدنة لمدة 7 أيام في نوفمبر (تشرين الثاني) أدت للإفراج عن أكثر من مئة محتجز مقابل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل، لم تنجح جهود الوساطة في وضع حد للقتال.