بعد تغيير اسمه.. لماذا أثار مطعم "7 أكتوبر" في الأردن انزعاج إسرائيل؟

قرر صاحب مطعم تجاري في الأردن بمحافظة الكرك (150 كم) جنوب العاصمة عمان، تغيير اسم مطعمه الذي افتتحه قبل نحو أسبوع ويحمل اسم (7 أكتوبر)؛ بعد رفض وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ترخيص المطعم بهذا الاسم.

وأثار افتتاح المطعم، انزعاج الإسرائيليين إلى درجة أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أدان افتتاح المطعم، وطالب الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر.

وكتب لبيد في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ7 أكتوبر، ونتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علنا وبشكل لا لبس فيه".

من جهته، قال صاحب المطعم باسل الصرايرة لـ"إرم نيوز": قمتُ بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة من أجل ترخيص المطعم والحصول على الاسم التجاري، إلا أنهم أبلغوني بعدم الموافقة بحجة أن الأسماء ذات المدلولات السياسية أو التي تحمل أسماء غير عربية لا يتم ترخيصها بموجب القانون.