القصف الإسرائيلي يحرق 40 ألف شجرة زيتون في لبنان

قال وزير الزراعة اللبناني، إن الحرائق الناجمة عن القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان أتت على نحو 40 ألف شجرة زيتون وأحرقت أراضي على مسافة مئات الكيلومترات المربعة مما يوجه ضربة قوية لمحصول رئيس في البلاد.

وتشتعل الحرائق يوميا على الجانب اللبناني من الحدود منذ أن بدأت ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران وإسرائيل تبادل إطلاق النار الشهر الماضي بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تدير قطاع غزة.

وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن: "40 ألف شجرة يعني 40 ألف تاريخ عم نخسرهم لأنه شجرة الزيتون الناس مرتبطة فيه روحيا، أجدادنا زرعوا ونحن عم نخسرهم اليوم".