المغرب يرفض تقريرا لـ"هيومن رايتس ووتش"

عبّر المغرب، الخميس، عن "رفضه التام" لما وصفه بـ"الادعاءات" الواردة في الجزء المخصص للمملكة في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لسنة 2023، الصادر قبل أيام.

وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان (حكومية)، في بيان لها، إن هذه المنظمة "تصر على مواصلة الانخراط في حملاتها المضادة لبلادنا، واتباعها نهجاً لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يتجاوز، بشكل مقصود، أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية، من حياد وموضوعية ومهنية".

وفي معرض تقديمها توضيحات بهذا الشأن، أكدت المندوبية الوزارية، أن تقرير المنظمة "اقتصر على إعادة تدوير ادعاءات مجترة من تقارير سابقة، بناء على روايات أحادية بالية تُروّج من قبل جهات متحاملة أو تَستغل ملف حقوق الإنسان لأغراض خاصة، منها ما يتعلق بأحداث تعود إلى ما يفوق أو يقارب عقدا من الزمن، وأخرى ترتبط بقضايا تمت معالجتها في إطار احترام تام للشرعية القانونية وحقوق الإنسان، مع الإمعان في تجاهل أهم المعطيات الموثوقة والمقدمة من مصادر رسمية".