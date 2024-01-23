الأمم المتحدة تحذر من "مجاعة وشيكة" في غزة

قال برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء، إن غزة "مهددة بمجاعة وشيكة"؛ حيث يصعب نقل المساعدات الغذائية الى القطاع بسبب المعارك والعقبات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.

وفي كانون الاول/ديسمبر، كشفت وكالة الأمم المتحدة عن الوضع الكارثي لنحو 2,2 مليون شخص يعيشون في غزة، مشيرة إلى أنهم "باتوا عند مستوى من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أو ما هو أسوأ من ذلك".

وذكرت عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط خلال مؤتمر دوري للأمم المتحدة في جنيف، أنه مع "كل يوم يمر نتجه بالطبع نحو وضع أكثر كارثية".

وأشارت إلى "تهديد وشيك بالمجاعة" خلال مؤتمر عبر الفيديو من القاهرة، محذرة من أن "خطر وجود جيوب من المجاعة في غزة لا يزال قائما".

وأكدت عطيفة أن "أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، ويتزايد خطر المجاعة كل يوم حيث يحد الصراع من توفير المساعدات الغذائية الحيوية للمحتاجين".