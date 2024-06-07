انتخابات ليبيا.. لا اختراق وشكوك بعدم جديتها

يُثير غياب الحديث عن الانتخابات في ليبيا تساؤلات عما إذا كان هذا الاستحقاق، الذي ينتظره الليبيون بشغف كبير قد أصبح من الماضي، لا سيما أن الأطراف السياسية والبعثة الأممية يهرعون وفقًا لمراقبين إلى استحقاقات أخرى على غرار تشكيل حكومة جديدة موحدة.

وبعد 3 سنوات من انهيارها، إثر خلافات على القوانين الانتخابية، تراجع الزخم بشأن الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، إذ كان من المقرر إجراؤها في الـ24 من شهر ديسمبر/كانون الأول للعام 2021.

شكوك جدّية

وقال المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، إنه "لا يمكن تحقيق اختراق في ملف الانتخابات لأن الأطراف الدولية كلها الآن لا تسعى بشكل أو بآخر لإجراء هذا الاستحقاق؛ لأنه وفقا للظروف الإقليمية الموجودة وتوسع النفوذ الروسي، المغامرة بإجراء الانتخابات وهي غير معلومة النتائج ليس بالخيار الإستراتيجي للعديد من الأطراف".