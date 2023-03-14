السوداني في كردستان بعد الاتفاق بشأن أموال النفط والغاز

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إلى إقليم كردستان، على رأس وفد وزاري رفيع، في زيارة تكتسب أهمية خاصة.

وتأتي أهمية تلك الزيارة، بعد الاتفاق غير المسبوق الذي أعلن عنه السوداني، أمس الإثنين، والمتمثل بالتوصل لاتفاق شامل مع إقليم كردستان بشأن أموال صادرات النفط والغاز.

وقال السوداني: "خرجنا باتفاق شامل لحل كل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وتم الحصول على موافقة الجانبين فيما يتعلق بملف النفط والغاز".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه "تم الاتفاق على إيداع الإيرادات الكلية لتصدير النفط الخام دون استقطاعات، ويخول رئيس الإقليم أو من يخوله بالصرف، وتراقب الحكومة الاتحادية الحساب المصرفي".