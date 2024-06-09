"الدعم السريع": الجيش السوداني يقتل 60 مدنيا في أم درمان ودارفور

قالت قوات "الدعم السريع" وشهود عيان، إن غارات للجيش السوداني الأحد على مدينة أم درمان ومنطقة الكومة في شمال دارفور، تسببت بمقتل 60 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن "طيران الجيش السوداني قصف اليوم الأحد منطقة الكومة شمال دارفور ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيًا بينهم أطفال ونساء، فضلًا عن تدمير مسجد المنطقة العتيق".

ومن جهتها، قالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس"، ‎إن "طيران الجيش السوداني قصف بالبراميل المتفجرة، سوق قندهار للمواشي متسببًا في مقتل أكثر من 50 مواطناً وجرح العشرات معظمهم من النساء بائعات الأطعمة".

وذكر البيان، أن "ما يجري من سلسلة استهداف متكرر على هذه المناطق وبطريقة انتقائية؛ يشكل انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني".

ودعا البيان المجتمع الدولي ومنظماته المهتمة بالشأن الإنساني، لإدانة ما وصفه بـ"السلوك البربري والممارسات الإرهابية" تجاه المواطنين الأبرياء وقصفهم بالبراميل المتفجرة.