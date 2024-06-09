"الدعم السريع": الجيش السوداني يقتل 60 مدنيا في أم درمان ودارفور
قالت قوات "الدعم السريع" وشهود عيان، إن غارات للجيش السوداني الأحد على مدينة أم درمان ومنطقة الكومة في شمال دارفور، تسببت بمقتل 60 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء.
وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن "طيران الجيش السوداني قصف اليوم الأحد منطقة الكومة شمال دارفور ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيًا بينهم أطفال ونساء، فضلًا عن تدمير مسجد المنطقة العتيق".
ومن جهتها، قالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس"، إن "طيران الجيش السوداني قصف بالبراميل المتفجرة، سوق قندهار للمواشي متسببًا في مقتل أكثر من 50 مواطناً وجرح العشرات معظمهم من النساء بائعات الأطعمة".
وذكر البيان، أن "ما يجري من سلسلة استهداف متكرر على هذه المناطق وبطريقة انتقائية؛ يشكل انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني".
ودعا البيان المجتمع الدولي ومنظماته المهتمة بالشأن الإنساني، لإدانة ما وصفه بـ"السلوك البربري والممارسات الإرهابية" تجاه المواطنين الأبرياء وقصفهم بالبراميل المتفجرة.
وأعرب المرصد الوطني لحقوق الإنسان بالسودان، عن بالغ قلقه إزاء الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات الجيش السوداني، الأحد، على السكان المحليين ودور العبادة بمحلية الكومة بولاية شمال دارفور.
وقال إن المعلومات الأولية تشير إلى أن مقاتلات الجيش السوداني تستهدف للمرة الرابعة على التوالي المدنيين بالبراميل المتفجرة التي تسببت بسقوط عشرات الضحايا من المواطنين من بينهم نساء وأطفال وشيوخ.
وأدان المرصد الحقوقي الهجمات المتواصلة من قبل طيران الجيش السوداني، داعيًا المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف العنف ضد المدنيين.
بدوره، ندد حزب المؤتمر السوداني بالغارات التي شنها سلاح الطيران بالجيش السوداني، الأحد، على منطقة الكومة.
وأوضح أن "الغارات أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين ونفوق قطعان من المواشي، كما دمرت بعض المنازل والمواقع المدنية".
وقبل يومين، أعلنت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية، أن 43 مدنيًا قتلوا إثر غارات جوية نفذها الجيش السوداني عشوائيًا على مناطق مختلفة في السودان، خلال أسبوع.
وأعلنت قوات "الدعم السريع"، السبت، مقتل 416 مدنيًا بطيران الجيش السوداني في مناطق متفرقة من السودان خلال أسبوع.
وقصف الطيران التابع للجيش السوداني، السبت، دامرة "الدوحة" بولاية شمال دارفور، بالبراميل المتفجرة مما أدى لمقتل 8 مدنيين بينهم طفل وثلاث سيدات.