معبر رفح
معبر رفح(رويترز)

مصر تتمسك بشرط انسحاب إسرائيل من معبر رفح قبل تشغيله

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، الأحد، نقلًا عن مصدر رفيع المستوى قوله إن "الاجتماع الثلاثي في القاهرة، الذي ضم الوفد الأمني المصري، ووفديْ الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل"، انتهى.

وأكد المصدر أن "مصر تمسكت بموقفها الثابت بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى"، وفقا لما نقلت وكالة "رويترز".

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واحتلت إسرائيل المعبر من الجانب الفلسطيني، في مايو/أيار، خلال هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة؛ما زاد التوتر بين القاهرة وتل أبيب.

مصر

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