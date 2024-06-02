مصر تتمسك بشرط انسحاب إسرائيل من معبر رفح قبل تشغيله

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، الأحد، نقلًا عن مصدر رفيع المستوى قوله إن "الاجتماع الثلاثي في القاهرة، الذي ضم الوفد الأمني المصري، ووفديْ الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل"، انتهى.

وأكد المصدر أن "مصر تمسكت بموقفها الثابت بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى"، وفقا لما نقلت وكالة "رويترز".