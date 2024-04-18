الإمارات توقع اتفاقية شراكة اقتصادية "شاملة" مع كوستاريكا

أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بيان عبر "إكس" أن بلاده وقعت اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا.

وقال الرئيس الإماراتي إن الاتفاقية "تدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك لتعزيز خطط التنمية الشاملة" في البلدين.

وتم توقيع الاتفاقية في لقاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بين الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس جمهورية كوستاريكا رودريغو تشافيس روبلز.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إنّ الاتفاقية "تهدف إلى بدء حقبة جديدة من التعاون بما يعزز التدفقات التجارية بين البلدين ويتيح فرصاً استثمارية طموحة خاصة في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين".

واعتبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمة له بهذه المناسبة أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا "يجسد نهج دولة الإمارات الثابت في بناء جسور التعاون الفاعل والمثمر مع دول العالم، بهدف تحفيز التبادل التجاري والاستثماري، وبما يسهم في تعزيز التجارة الدولية ودعم الاقتصاد."

وقال إن هذه الخطوة تأتي "انطلاقاً من إيمان الإمارات الراسخ بأن التعاون الدولي البنّاء في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام كفيل بتعزيز الاستقرار والسلام وجودة حياة الشعوب في العالم".

وأكد الرئيس الإماراتي أنّ الشراكة الجديدة بين بلاده وكوستاريكا "تؤكد الحرص المتبادل على فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات النوعية الطموحة بما يدعم أهداف البلدين التنموية".

ومن جانبه أكد الرئيس الكوستاريكي أن الاتفاقية تعد الأولى من نوعها مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وتتماشى مع أهداف بلاده الاستراتيجية في التوسع نحو أسواق جديدة.

وعبر روبلز عن ثقته بأن هذه الشراكة الاقتصادية "ستوفر الكثير من فرص التجارة والاستثمار بما يعزز رخاء الشعبين الصديقين وازدهارهما" وفق تعبيره.