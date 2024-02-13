ارتفاع حصيلة قتلى حزب الله إلى 193 جراء القصف المتبادل مع إسرائيل

ارتفعت حصيلة قتلى ميليشيا حزب الله إلى 193 شخصًا جراء القصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية منذ الـ8 من أكتوبر الماضي، وذلك بعد مقتل 3 عناصر من الميليشيا بقصف للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان.

ونعت الميليشيا، في بيان اليوم الثلاثاء، "حسين جميل حاريصي مواليد 1994، وحسن أحمد ترمس 1988، وأحمد حسين ترمس 1991، وهم من بلدة طلوسة في جنوب لبنان"، بحسب الأناضول.

وبحسب الوكالة، قتِل أيضًا عنصران من حركة "الجهاد الإسلامي"، بقصف للجيش الإسرائيلي.

وفي آخر التطورات الميدانية، أطلق الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء، النيران اتجاه جبلي اللبونة والعلام وأطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأفادت الوكالة بسقوط قتيلين لـ"سرايا القدس" بغارة قبيل منتصف الليل على بلدة طير حرفا جنوب لبنان.

كما تعرضت ليلًا أطراف بلدات رامية، والجبين، والضهيرة، وعيتا الشعب، وبيت ليف، ورميش، لقصف مدفعي إسرائيلي وفق الوكالة الوطنية للإعلام.