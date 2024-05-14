المواصي.. منطقة "الموت الآمن" (إنفوغرافيك)

يواجه النازحون الذين أجبرتهم إسرائيل على التوجه نحو منطقة "المواصي" مصيرا مجهولا، حيث تفتقر هذه المنطقة لأدنى مقومات الحياة، رغم تصنيفها بأنها "منطقة آمنة".

وتمثل منطقة المواصي 3% من مساحة قطاع غزة، وفيها 100 وحدة سكنية، في حين إن عدد سكانها يبلغ 9 آلاف نسمة، وهي عبارة عن كثبان رملية صحراوية، ومنطقة مفتوحة وليست سكنية، وبعمق كيلو متر واحد فقط.

تحيط في منطقة المواصي 14 مستوطنة منذ احتلالها في عام 1967، قبل تفكيك هذه المستوطنات في عام 2005.

والمواصي، قبلة آلاف النازحين مع تقدم العمليات العسكرية في رفح، حيث تصنفها إسرائيل بأنها "منطقة آمنة"، لكنها لا تستثنى من القصف.