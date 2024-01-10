"الصحة العالمية" تلغي مهمة جديدة في غزة بسبب "مخاوف أمنية"

ألغت منظمة الصحة العالمية مهمة مساعدات طبية أخرى كانت مقررة اليوم الأربعاء؛ بسبب "مخاوف أمنية"، ودعت إسرائيل إلى الموافقة على طلباتها بهذا الشأن.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المهمة الملغاة هي سادس مهمة لشمال غزة تلغيها المنظمة؛ نظراً لعدم الموافقة على طلبات زيارة، فضلاً عن عدم تقديم تطمينات أمنية منذ آخر زيارة في 26 ديسمبر/ كانون الأول.

وأضاف في مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف: "القصف المكثف والقيود على الحركة ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات تجعل من المستحيل على منظمة الصحة العالمية وشركائنا الوصول إلى المحتاجين".

وختم مدير "الصحة العالمية" بدعوة إسرائيل إلى الموافقة على طلبات المنظمة "والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة.