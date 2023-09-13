اشتباكات "عين الحلوة" تخلّف 7 قتلى و24 جريحًا على الأقل

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بمقتل 7 أشخاص جرّاء الاشتباكات التي تصاعدت حدتها، خلال الساعات الأخيرة، داخل مخيم "عين الحلوة" في لبنان.

وارتفعت بذلك حصيلة قتلى الاشتباكات الدائرة منذ أسبوع والمتواصلة بشكل متقطع إلى 16 قتيلاً حتى الآن.

ونُقل 6 من القتلى إلى مستشفى الهمشري في صيدا، فيما نُقل القتيل السابع إلى مستشفى الراعي، ونتج عن الاشتباكات نحو 24 إصابة، وأحد المصابين بحالة خطيرة.

وأشارت مصادر طبية لـ "إرم نيوز" إلى أن أقسام مستشفى "الهمشري" وكل طواقمها في حالة استنفار للتعامل مع الأوضاع المستجد،ة وان الحاجة كبيرة للمستلزمات والأدوية، وأن هناك إقبال كبير على التبرع بالدم.

وبالتوازي مع ذلك، قالت الوكالة إن " تيار الإصلاح الديمقراطي" في حركة "فتح لبنان" أعلن، في بيان له، أن "مجموعة خائنة اغتالت القائد العسكري في تيار الإصلاح في المخيم.

وذكرت في بيان لها: "تعرّضت إحدى المجموعات، وعلى رأسها القائد العسكري خالد أبوالنعاج، والموكلة بالحفاظ على الأمن وتثبيت الاستقرار، إلى عملية غدر وإطلاق نار من مجموعة مخترقة في الأمن الوطني".