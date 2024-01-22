الهجمات الإسرائيلية على دمشق تزيد التوتر في المنطقة

اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ غارة جوية على العاصمة السورية، دمشق، يوم السبت الماضي أسفرت عن مقتل شخصيات عسكرية إيرانية بارزة، في واحدة من سلسلة هجمات تنفذها إسرائيل لاغتيال قياديين بازين من إيران ووكلائها، حماس وحزب الله، وفقاً لصحيفة "غلوب آند ميل" الكندية.

وقالت الصحيفة إن إيران تعهدت بالرد على تلك الهجمات، وقد يتحوّل ذلك إلى اضطرابات إقليمية أعمق مما هي الآن نتيجة الحرب على قطاع غزة.

ومن بين القتلى في الغارات التي وقعت في دمشق يوم السبت، حجة الله أوميدفار، رئيس المخابرات في سوريا لفيلق القدس، الوحدة الموكلة بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري، ونائبه، وفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية ومسؤول دفاعي إسرائيلي.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن الزعيم الإيراني إبراهيم رئيسي أدان الغارات على سوريا، قائلاً: "إن إيران لن تترك جرائم النظام الصهيوني دون رد".