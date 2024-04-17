مسؤول أمريكي لـ"إرم نيوز": هذه خطتنا لردع إيران ونخشى حرباً شاملة

أكّد المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرغ، أنّه "من الصعب التكهّن بأيّ نتيجة أو ما الذي ستقوم به إيران في المستقبل"، مشدّداً على أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية تخشى نشوب حرب شاملة في المنطقة، وليس من الواضح كيف يمكن أن تردّ إسرائيل على هذه الهجمات".

وقال وربيرغ في حديث لـ"إرم نيوز": "من جانبنا، يمكن أن أقول إنّ الولايات المتحدة لا تريد أن ترعى أيّ تصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وهي تتخذ كلّ الإجراءات لتجنّب التصعيد والتهديدات في المنطقة"، موضحاً أنّ "واشنطن كانت قامت بالتنسيق مع إسرائيل ودول أخرى لإسقاط بعض الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، لحماية ليس فقط إسرائيل، وإنّما لحماية كلّ الشعوب في المنطقة من الهجمات العشوائية الخطيرة من قبل إيران".

وعمّا إذا كانت إسرائيل تضع الولايات المتحدة في تفاصيل ردّها المحتمل على إيران، أجاب: "إسرائيل دولة لديها سيادة، وأيّ قرار ستتخذه الحكومة بشأن الرد أو عدمه، سيكون بيدها، فيما نحن على تشاور مستمر ونقاش، نستمع من الإسرائيليين إلى الطروحات، ونطرح عليهم بعض الأسئلة، كما نعطيهم بعض النصائح بالنسبة لردود الفعل، لكننّا نحثّ كلّ الأطراف على خفض التصعيد".

وحول تلك النصائح الأمريكية للحكومة الإسرائيلية، قال وربيرغ: "ليس من الممكن أن ندخل في تفاصيل النصائح أو النقاشات الديبلوماسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن يمكن القول إنّنا نركّز على الإمكانية لدى إسرائيل لحماية نفسها في حال قرّرت إيران تكرار شنّ تلك الهجمات عليها، وإضافةً إلى التنسيق بين إسرائيل وأميركا والدول الأخرى في المنطقة وخارجها، والأمر الآخر أن ثمّة نقاشاً حول نوع ردود الفعل التي تفكر فيها الحكومة الإسرائيلية".