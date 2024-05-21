واشنطن: سوليفان أجرى في تل أبيب "مباحثات بناءة" بشأن رفح

وحسب رويترز، ناقش الجانبان الجهود الدبلوماسية المستمرة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، ومناقشة الهدف المشترك وهو هزيمة حماس الدائمة، مع تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، فيما أكد سوليفان موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الثابت بشأن رفح.

وشدد البيت الأبيض على أن واشنطن ستراقب إذا كانت تل أبيب ستأخذ الآراء والمخاوف الأمريكية بشأن رفح بعين الاعتبار.