واشنطن: سوليفان أجرى في تل أبيب "مباحثات بناءة" بشأن رفح
عقد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مباحثات في إسرائيل بشأن رفح، وصفها البيت الأبيض بـ"البناءة والمفصلة".
ووفق البيت الأبيض، تم إطلاع سوليفان خلال زيارته إلى إسرائيل واجتماعه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وحسب رويترز، ناقش الجانبان الجهود الدبلوماسية المستمرة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، ومناقشة الهدف المشترك وهو هزيمة حماس الدائمة، مع تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، فيما أكد سوليفان موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الثابت بشأن رفح.
وشدد البيت الأبيض على أن واشنطن ستراقب إذا كانت تل أبيب ستأخذ الآراء والمخاوف الأمريكية بشأن رفح بعين الاعتبار.