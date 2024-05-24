موجة اعترافات بدولة فلسطين.. ضربات لنتنياهو من أوروبا إلى أمريكا اللاتينية

يتلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضربات متتالية مع تزايد عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية، واعتزام كولومبيا فتح سفارة لها في رام الله فضلاً عن إجراءات عقابية بحق مؤسسات إسرائيلية.

وبعد أن أعلنت إسبانيا، وإيرلندا، والنرويج، عزمها الاعتراف بوجود الدولة الفلسطينية، أعلنت كولومبيا نيتها إقامة سفارة لها في رام الله ، فيما أعلنت جامعة برشلونة قطع علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية.

ويعتبر مراقبون أنّ إعلان أيرلندا، وإسبانيا، والنرويج، اعترافها بدولة فلسطين سيزيد الضغط على الحكومات الأوروبية الأخرى - بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا - للاعتراف أيضًا بالدولة الفلسطينية.

وأمر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بافتتاح سفارة في مدينة رام الله الفلسطينية، وفق ما أفاد وزير الخارجية لويس غيلبرتو موريلو، بعد أسابيع من قرار حكومته قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.

وحتى الساعة تعترف أكثر من 140 دولة عضو في الأمم المتحدة من بين 193 دولة، بفلسطين كدولة، لكن القائمة لا تشمل الولايات المتحدة، أو المملكة المتحدة، أو أي عضو آخر في مجموعة السبع، التي تضم الاقتصادات السبعة الأكثر تقدمًا في العالم.